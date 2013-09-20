لوفتهانزا الألمانية تعتزم شراء 59 طائرة بقيمة 18,7 مليار دولار

كشفت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن اعتزامها شراء 59 طائرة من أحداث الطائرات ذات الجسم الكبير فى صفقة تصل قيمتها الدفترية إلى 14 مليار يورو (7.18 مليار دولار)، وسيتم تقسيمها بين شركتى بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية.

وتعتزم لوفتهانزا شراء 34 طائرة بوينج 777-9 إكس و25 طائرة إيرباص 350-900 وهى أكبر صفقة فى تاريخ لوفتهانزا وصناعة الطيران الأوروبية.

وقد وافق مجلس الإشراف على لوفتهانزا على الصفقة خلال اجتماع فى مدينة فرانكفورت الألمانية، ولا تعرف القيمة الحقيقية للصفقة، حيث تقدم الشركات المصنعة عادة خصما للمشترين عند التعاقد الفعلى.

وتوفر طائرات بوينج 777 وإيه 350 ذات المحركين فى استهلاك الوقود فى الرحلات الطويلة مقارنة بالطائرات الحالية ذات المحركات الأربع، والأثقل وزنا وهى بوينج747 وإيه 340 والتى تعتزم لوفتهانزا الاستغناء عنها تدريجيا.

وقال كريستوف فرانز الرئيس التنفيذى لشركة لوفتهانزا، إن الطائرات الجديدة التى سيتم تسلم الدفعة الأولى منها فى 2016 ستتيح لشركة الطيران "قفزة نوعية فى الكفاءة".