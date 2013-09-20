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شركة "نستله" تفتتح مصنعًا لـ"الأيس كريم" بمدينة "كيدزانيا" القاهرة

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شركة "نستله" تفتتح مصنعًا لـ"الأيس كريم" بمدينة "كيدزانيا" القاهرة شركة "نستله" تفتتح مصنعًا لـ"الأيس كريم" بمدينة "كيدزانيا" القاهرة

افتتحت شركة "نستله " مصنعها لإعداد أيس كريم نستله، بأيدى الأطفال، من خلال اتفاقية تعاون بين شركة نستله مصر ومدينة "كيدزانيا"، أول مدينة ترفيهية فى مصر وإفريقيا.

ويهدف هذا المشروع إلى المزج بين الترفيه، والتعليم للأطفال ويجعلهم يخوضون تجربة المهن بطريقة عملية، مما ينمى لديهم فكرة الإبداع والابتكار وتتيح لهم فرصة اكتشاف قدراتهم.

وسوف يقوم الأطفال خلال هذه التجربة داخل مصنع نستله بتعلم كيفية صناعة الأيس كريم، بكافة مراحلة المختلفة من بداية تحضيره إلى تذوقه، كما سيقوم الأطفال بالالتزام بشروط النظافة، فى المصنع التى ينبغى اتخاذها، وأيضاً غسل أيديهم، واراتداء المريلة، غطاء الفم والنظارة الواقية، مروراً بمرحلة صنع الأيس كريم من خلط النكهات إلى إدراج العصى داخل الأيس كريم حتى التجميد النهائى وتغليفة وتذوقه.

وقال سوريش نارايانان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لنستله مصر، " يعد هذا المشروع إضافة للدور الاجتماعى الذى تقوم به شركة نستله فى مصر، ويتميز هذا المشروع لما له أثر إيجابى، لمساعدة هؤلاء الأطفال فى اكتشاف قدراتهم، كما سيتعرف الأطفال أيضاً على القيمة الغذائية للأيس كريم، والفوائد الصحية لمكوناته، وهو ما تسعى إليه نستله دائما من خلال تقديم منتجات صحية، وذات مذاق رائع فى آن واحد".

وتعد مدينة كيدزانيا بمفهومها الجديد مركزاً تعليمياً ترفيهيا، للأسرة يوفر للأطفال بيئة تعليمية آمنة، فريدة من نوعها وواقعية، تسمح للأطفال فى عمر ٤-١٤ سنة القيام بكل ما يمكن أن يترأى لهم، حيث يقوموا بلعب الأدوار المختلفة من خلال محاكاتهم للأنشطة التقليدية التى يقوم بها "الكبار".

وحيث إن الأطفال يعيشون تجربة تحاكى عالمنا الواقعى، سيعملون فى "الوظائف" المختلفة بالمدينة، وأما أن يتقاضوا أجراً، مقابل العمل كعامل فى مصنع، أو كطبيب، أو مهندس، أو صحفى، أو صاحب متجر، أوغيرها من الوظائف، أو أن يقوم الطفل نفسه بالدفع مقابل قيامه بالتسوق أو الترفيه من خلال عمله كيدزانيا "كيدزوز".

جدير بالذكر، أن "مدينة كيدزانيا" تحتل موقعًا استراتيجيًا بمشروع "كايرو فيستيفال سيتى" والتى ستمتد على مساحة أكثر من 7500 متر مربع من المساحات الإنشائية وعلى طابقين، ومن المتوقع أن تستقبل كيدزانيا القاهرة ما بين 750,000 إلى 1 مليون زائر فى العام الأول من افتتاحها، بحجم استثمارات كلية للمشروع يبلغ ١٤٥ مليون جنيه.

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