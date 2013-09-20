مسئول نيجيرى: الإيدز يقتل 300 ألف مواطن سنوياً

قال المدير التنفيذى لهيئة التنمية الصحية الوطنية بنيجيريا محمد ادو، إن مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز يقتل حوالى 300 ألف مواطن سنوياً، ويجعل آلاف الأطفال أيتاماً بسبب مقتل آبائهم.

وأشار مسئول الصحة - فى تصريحات صحفية له أمس الخميس - إلى أن هذا المرض أصبح يشكل عبئاً على الحكومة، وعلى المواطنين، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت برامجاً للتدريب على التعامل مع المصابين بالفيروس وتوعيتهم.

وقال ايمانويل شنجى، مدير هيئة الإدارة الوطنية للسيطرة على الإيدز التابعة لوزارة الصحة النيجيرية، إن الفيروس القاتل أكثر فتكاً بالإنسان، وأن ضحاياه أكثر من ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بالفيروس فى نيجيريا يقطنون فى المناطق الريفية، وبالتالى فهم لا يتمتعون بالخدمات الصحية المناسبة.