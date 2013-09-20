أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مسئول نيجيرى: الإيدز يقتل 300 ألف مواطن سنوياً

Google+ Print
مسئول نيجيرى: الإيدز يقتل 300 ألف مواطن سنوياً مسئول نيجيرى: الإيدز يقتل 300 ألف مواطن سنوياً

قال المدير التنفيذى لهيئة التنمية الصحية الوطنية بنيجيريا محمد ادو، إن مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز يقتل حوالى 300 ألف مواطن سنوياً، ويجعل آلاف الأطفال أيتاماً بسبب مقتل آبائهم.

وأشار مسئول الصحة - فى تصريحات صحفية له أمس الخميس - إلى أن هذا المرض أصبح يشكل عبئاً على ، وعلى المواطنين، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت برامجاً للتدريب على التعامل مع المصابين بالفيروس وتوعيتهم.

وقال ايمانويل شنجى، مدير هيئة الإدارة الوطنية للسيطرة على الإيدز التابعة لوزارة الصحة النيجيرية، إن الفيروس القاتل أكثر فتكاً بالإنسان، وأن ضحاياه أكثر من ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بالفيروس فى نيجيريا يقطنون فى المناطق الريفية، وبالتالى فهم لا يتمتعون بالخدمات الصحية المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات