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كيف تواجهين الكوابيس لدى طفلك؟

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كيف تواجهين الكوابيس لدى طفلك؟ كيف تواجهين الكوابيس لدى طفلك؟

تعتبر الكوابيس والتخيلات المرعبة من أهم الأشياء التى تفزع الأطفال وتظهر مع بداية الاستغراق فى النوم فيبدأ البكاء أوالاستنجاد بالأم إذ أن التخيلات المرعبة تمنعه من النوم، ولابد من سؤال الطفل عن الأمور التى تضايقه، كما يقول الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، مشيرا إلى أن الحديث مع الطفل عن أسباب قلقه يجعله أكثر شعورا، وأضاف بحرى أن التخيلات غالبا ما تتعلق بحيوانات مخيفة من صنع خيال الطفل.

وأشار إلى أنه كثير ما يتعرض الطفل لكوابيس مخيفة لا تستطيع الأم تفسيرها، ذلك لأن كل طفل تدور داخله أفكارا وتصورات خاصة، بما يدور حوله من أحداث، لا يصرح بها لأحد.
> ونصح بحرى الأمهات بضرورة الإسراع إلى الطفل فى حال بكاؤه أثناء النوم حتى يشعر، ولا يجب ترك الطفل وحده فى المنزل إذا كان ممن يصابون بالكوابيس المتكررة.

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مصر 365