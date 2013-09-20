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بالصور.. الجامعة الألمانية تطلق مبادرة للتوعية التكنولوجية مع "جوجل"

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بالصور.. الجامعة الألمانية تطلق مبادرة للتوعية التكنولوجية مع "جوجل" بالصور.. الجامعة الألمانية تطلق مبادرة للتوعية التكنولوجية مع "جوجل"

استضافت الجامعة الألمانية، بالقاهرة صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر، أولى فعاليات ورشة عمل "فكّر توصل" التى تقيمها مؤسسة جوجل العالمية "GOOGLE" لأول مرة بمصر، ويهدف هذا الحدث إلى توعية طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية ببعض المصطلحات التكنولوجية وعلوم الحاسب.

واتفق الطرفان على إقامة فعاليات بين فريق من أساتذة ومعيدى وطلاب كلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة ومؤسسة جوجل العالمية، لتنفيذ هذا اللقاء العلمى الأكاديمى التدريبى داخل حرم الجامعة، بمشاركة 100 طالب بالمرحلة الإعدادية، وضم فريق عمل الجامعة الألمانية بالقاهرة العديد من معيدى وطلاب كليتى الهندسة والعلوم التطبيقية والفنون وأساتذة قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام بالجامعة.

قالت الدكتورة فاطمة معوض، أستاذ علوم الحاسب الآلى، والمشرفة على فريق عمل الجامعة: "إن أبسط وسيلة لتعليم الطفل هى تصميم الألعاب التكنولوجية المبهرة فى واجهة التطبيق على القدر الذى يسمح للأطفال باستيعابها، وأضافت أنها ركزت على تنفيذ هذه الأشكال الفنية المتعددة، ذات السمات التكنولوجية، لافتة إلى أنهم اهتموا خلال تصميمها وتطويرها وتعريبها أن تكون ملائمة للطفل المصرى.

وتضمن الفريق الطلابى المشارك فى هذه الفعالية مجموعة من طلاب مدارس "الشيخة فاطمة بنت مبارك بمدينة نصر، ومنارة القاهرة بمدينة نصر، وعزيز أباظة بأرض الجولف، والمستقبل بالمعادى"، إضافة إلى فريق العمل المصاحب لهم بإشراف منال صالح ممثلين لنشاط منظومة التطوير التعليمى (EdS).

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