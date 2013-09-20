لطفي بن جدو: تونسيات يعدن إلى بلادهن حوامل بعد جهاد النكاح في سوريا

كتب : أ ف ب الخميس 19-09-2013 23:45

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، اليوم، إن فتيات تونسيات سافرن إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح" عدن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري بدون تحديد عددهن.

وقال الوزير، خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، "يتداول عليهن جنسيا عشرون وثلاثون ومئة مقاتل، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي"، مضيفا أن وزارة الداخلية منعت منذ مارس الماضي 6 آلاف تونسي من السفر إلى سوريا واعتقلت 86 شخصا كونوا "شبكات" لإرسال الشبان التونسيين إلى سوريا بهدف "الجهاد".

وتابع بن جدو "فوجئنا بمنظمات حقوقية تونسية تحتج على منع وزارة الداخلية تسفير مقاتلين إلى سوريا"، مشيرا إلى أن "شبابنا يوضع في الصفوف الأمامية في الحرب في سوريا ويعلمونهم السرقة ومداهمة القرى" السورية.