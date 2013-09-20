أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإفطار الصحى كلمة السر للوزن المثالى

Google+ Print
الإفطار الصحى كلمة السر للوزن المثالى الإفطار الصحى كلمة السر للوزن المثالى

الرغبة للوصول إلى الجسم المثالى أو الرشيق هو حلم الكثيرين من الرجال والسيدات، فكيف يمكن الوصول إلى ذلك بأقل المجهود وأقل تكلفة، وأن تعيش حياتك طبيعيا.

قالت الدكتورة أسماء الطنانى أخصائية العلاج الطبيعى، وعضوة الجمعية المصرية لدراسة السمنة، إن طعام الإفطار هو البوابة الأولى للعبور نحو الوزن المناسب بل وتقليل الوزن فى الحالات التى تعانى من السمنة أو الوزن الزائد.

وأكدت أن التنازل عن وجبة الإفطار بحجة أنه لا يوجد وقت للإفطار يؤدى إلى الشعور بالجوع المضاعف بعد بداية العمل بساعات قليلة، وبالتالى يرفع من نسبة استجابة الجسم لإفراز هرمون الأنسولين بكميات كبيرة عند تناول أى طعام فى هذه الفترة، وبالتالى يزيد من فرصة تراكم فى الجسم.

وأضافت أسماء أن تناول طعام الإفطار يعزز من الاختيارات الصحية للأطعمة طيلة النهار، فإذا كانت تلك القاعدة الغذائية هشة فبالتالى ستنهار خطة الطعام الصحى طيلة اليوم.

وأشارت إلى أن تناول وجبة الإفطار المليئة بالعناصر الغذائية المختلفة كالكربوهيدرات والبروتينات ومنتجات الألبان والفيتامينات والمعادن، وكذلك تناول القليل من السكريات والدهون يؤدى إلى رفع درجة الطاقة فى الجسم ورفع القدرة البدنية على العمل طيلة اليوم فالإفطار يعمل على تحفيز تكسير الجليكوجين وهو مصدر الطاقة المباشر فى العضلات فبالتالى تعمل العضلات بكفاءة عالية طيلة النهار.

كما أن وجبة الإفطار يمكن أن تصل حتى 500 كالورى بل ويصل الأمر فى بعض الأحيان حتى 700 كالورى فى الصباح لطالما أن الشخص يعمل مباشرة بعد طعام الإفطار، ويقضى النهار فى العمل.

ونصحت أسماء بالتقليل من نسبة السكريات وليس منعها فى طعام الإفطار لأن هذا يزيد من فرصة الجوع بعدها مباشرة، وهذا يؤدى إلى فتح الشهية وزيادة الوزن، كما يحب أن يحتوى الإفطار على عدد كبير من العناصر مع التقليل من السكريات والدهون فيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365