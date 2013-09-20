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تحكم الطفل فى التبول يبدأ من العام الثانى

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تحكم الطفل فى التبول يبدأ من العام الثانى تحكم الطفل فى التبول يبدأ من العام الثانى

استعداد الطفل لتعلم التبول يكون أبطأ من استعداده لتعلم التبرز الذى يسهل التحكم فيه عند بلوغ عمر عامين، وأوضح دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال أن كثيرا من الأطفال يصل عمرهم إلى سنتين ونصف يظلون دون أن يتمكنوا من التحكم فى عملية التبول سواء كان ذلك فى الليل أو النهار، فالمثانة فى معظم الأطفال تفرغ ما بها تلقائيا تماما خلال السنة الأولى من عمر الطفل وفى خلال الأشهر الأولى من العام الثانى، بعد ذلك تبدأ المثانة فى الاحتفاظ بالبول لمدة أطول.

وأشار إلى أنه فى خلال الفترة من الشهر الرابع عشر إلى السادس عشر قد تلاحظ الأم أن الطفل يظل جافا ولا يتبول لمدة ساعتين وبالأخص خلال فترة نومه، غير أن هذه الظاهرة ليست نتيجة أى مجهودات للتعلم وإنما لاكتمال نمو المثانة.
> كما يلاحظ أحيانا فى أواخر العام الثانى أن كثيرا من الأطفال يصبحون واعين لدرجة كبيرة بامتلاء المثانة، لدرجة أنهم يصدرون صوتا أو يظهرون بعض التحذيرات الخاصة للأم دليلا على استعدادهم للتبول.

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مصر 365