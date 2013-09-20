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استخدام الخلايا الجذعية أحدث صيحة فى جراحات التجميل

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استخدام الخلايا الجذعية أحدث صيحة فى جراحات التجميل استخدام الخلايا الجذعية أحدث صيحة فى جراحات التجميل

تعتبر الأنسجة الدهنية من أهم مصادر الخلايا الجذعية التى من الممكن أن تستخدم فى العلاج للعديد من المشاكل فى مجال جراحة التجميل، ومن أهمها علاج آثار الجروح والندبات وتجديد خلايا البشرة وعلاج مشاكل تقدم السن والتجاعيد وتساقط الشعر. كما أوضح دكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل بطب عين شمس مشيرا إلى العديد من الأبحاث التى أجريت على إضافة هذه الخلايا الجذعية على ، والتى يتم شفطها من أماكن مثل البطن والأرداف وحقنها بالوجه والثدى.

وأشار إلى أن هذه الأبحاث أثبتت أن الخلايا الجذعية تساعد على بقاء هذه الدهون بشكل شبه دائم، وبالتالى لا يحتاج المريض لإعادة حقن الدهون مرة أخرى نظرا لامتصاصها عن طريق الجسم.

وأوضح أنه يتم استخلاص هذه الخلايا الجذعية عن طريق شفط كمية بسيطة من الدهون من منطقة البطن، أو الأرداف بعدها يتم فصل الخلايا الجذعية عن الدهنية بمعامل خاصة وتركيز هذه الخلايا وتوزيعها والتأكد من الصفات الحيوية لهذه الخلايا، مما يضمن انقسام هذه الخلايا فيما بعد وتحويلها لخلايا وأنسجة وهذه الطريقة غير مكلفة ولا يوجد لها أى آثار جانبية، نظرا لأنها من نفس جسم المريض مشيرا إلى أن الخلايا الجذعية تستخدم فى مجال جراحة التجميل للأطفال أيضا وخصوصا العيوب الخلقية كالشفة الأرنبية وعيوب الأعضاء التناسلية.

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مصر 365