كرم زهدي: لابد من العودة إلى طريق السلام ونبذ العنف لأنه لا يعود إلا بمزيد من الدماء

كتب : فاطمة النشابي الخميس 19-09-2013 23:11

قال الشيخ كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، إنه على الجميع مراجعة نفسه لمعرفة ما ينبغي علينا فعله وذلك عقب المبادرات والدعوات السلمية والمداهمات.

وأضاف "زهدي"، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري على شاشة العربية الحدث، أن الأمة الإسلامية متأثرة لما تشهده مصر من أحداث، منوها بأنه طالب مرارا وتكرارا بنبذ العنف وعدم حمل السلاح.

وطالب من جانبه جماعة الإخوان المسلمين بالعودة إلى الدعوة السلمية كما كانت في العقود السابقة "التي تعلم الإنسان الحق والخير والرشاد، وتدعو إلى تآلف القلوب".

وتابع "لابد من العودة إلى طريق الوئام والسلام، ونبذ رفع السلاح على المواطنين لأنه لا يعود علينا إلا بمزيد من الدماء والقتلى، وأن نعمل يد بيد لنعيد للأمة سلميتها".