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عضو "الوطني للتعليم" بدمياط يناشد القوات المسلحة بناء مدارس جديدة لمواجهة الأعداد

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عضو "الوطني للتعليم" بدمياط يناشد القوات المسلحة بناء مدارس جديدة لمواجهة الأعداد عضو "الوطني للتعليم" بدمياط يناشد القوات المسلحة بناء مدارس جديدة لمواجهة الأعداد

كتب : سهاد الخضرى الخميس 19-09-2013 22:21

ناشد أحمد عوض عضو المجلس الوطنى للتعليم بدمياط، القوات المسلحة لبناء مدارس جديدة خلال العام الدراسى الجديد، لتواجه العدد المتزايد من الطلبة، مستنكرا موقف الصيانة بمديرية التربية والتعليم التى بدأت فى أعمال الصيانة للمدارس قبيل العام الدراسى الجديد، مشيرا لزيادة عدد المدارس المتهالكة التى خرجت من الخدمة عن الداخلة جديدا.

وأضاف عوض "إننا قد واجهنا مشكلة كبرى هذا العام تتمثل فى زيادة عدد الطلاب المتقدمين إلكترونيا عن سعة كل مدرسة".

من جانبه، أعلن اللواء أ.ح.م محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اليوم عن دخول عدد 11 مدرسة الخدمة بالعام الدراسي الجديد منها مدرسة إبراهيم سليمان الثانوية 9 فصول بحجاجه - فارسكور (إنشاء جديد) ومدرسة دمياط للتعليم الأساسي 44 فصل (إنشاء جديد)، كما تدخل مدرسة المستشار إبراهيم عيسى الإعدادية بكفر المياسرة الزرقا ومحمد عبده الإعدادية والإصلاح بالإبراهيمية القبلية وباقي الإحدى عشر مدرسة التى تدخل ضمن خطة الإحلال التي نفذتها الأبنية التعليمية إستعداداً للعام الدراسي الجديد.

فيما عقد دكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بعقد اللقاء المجمع لمديري المدارس على مستوي المحافظة بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة دمياط الجديدة وحضر اللقاء اللواء السكرتير.

العام لمحافظة دمياط واللواء نائب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط وأ. محمد مصطفي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وتناول الاجتماع الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتم التأكد على الاهتمام بالطابور الصباحي وتحية العلم لما فيه من ترسيخ قيم الانتماء لدى الطالب، عدم الحديث عن الأمور السياسية داخل المدرسة والالتزام بالدور المنوط للمدرسة في التعليم، المتابعة المستمرة من مدير المدرسة وعدم الاكتفاء بالجلوس بمكتبه، عمل دورات تدريبية وتنشيطية للمعلمين في النواحي العلمية والإدارية مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل الأنشطة بشكل أكبر واستغلالها في تزيين الجدران المدرسية، وتناول اللواء نائب مدير أمن دمياط الأمور الخاصة بتأمين المدارس وأكد على أنه تم وضع خطة تحت إشراف مدير الأمن لتأمين المدارس والشوارع المؤدية لها.

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