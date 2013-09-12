بالصور: نقش حنة بعيداً عن الحنة التقليديّة!

تابعي لليوم عبر " خطوات سيدتي" خطوات سهلة نشرحها لك بالصور والفيديو لتحصلي على نقش حنة بعيداً عن الرسوم التقليديّة المزخرفة التي لا يمكنك وضعها إلاّ في المناسبات.

هذه الطريقة تقوم على اختيار نقوش جديدة وقريبة من نقوش الوشم الدائم كصور الحيوانات أو الموسيقى أو غيرها. وهنا اخترنا نقش الأرنب للبنات الصغيرات أو المراهقات.

يذكر أن مريم عبّاس هي من قامت بتنفيذ هذه الفكرة.

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