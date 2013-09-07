غرفة القاهرة تدعو التجار للمشاركة فى معرض مستلزمات المدارس هذا الأسبوع

دعت غرفة القاهرة تجار شعب الملابس والأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية إلى سرعة الاشتراك فى معرض مستلزمات المدارس الذى سيتم تنظيمه هذا الأسبوع بأرض المعارض فى الفترة من 10 حتى 20 من سبتمبر الجارى خاصة أن المساحات المتبقية من المعرض قليلة بعد اشتراك عدد كبير من العارضين فى هذه القطاعات.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة، فى بيان له اليوم السبت، إن هناك عددا من العارضين تم اشتراكهم فعليا، وجار استقبال طلبات التجار للاشتراك فى المعرض لدعم المواطنين مشيرا إلى إن هذا يعتبر دور وطنى للتجار تجاه المستهلكين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.

وطالب العربى التجار بسرعة حجز المساحات التى تمكنهم من الاشتراك فى المعرض من خلال التواصل مع إدارة الشعب بالغرفة.

وأضاف رئيس الغرفة إن تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بأسعار خاصة يستهدف مساندة المستهلكين، وتقديم سلع بأسعار مخفضة لهم قبل بدء العام الدراسى مباشرة كما أنها فرصة للعارضين أيضا لتسويق منتجاتهم وتنشيط المبيعات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتى على غرار معرض "اشترى المصرى" الذى شاركت به الغرفة من قبل لمساندة المواطنين وحقق نجاحا كبيرا.

> وقال رئيس الغرفة، إن المعرض يتم بالتنسيق مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية وإن الغرفة قد انتهت من كافة الترتيبات لبدء فعالياته رسميا فى الموعد المحدد، مشيرا إلى إنه سيتم عرض كافة مستلزمات المدارس بأسعار خاصة " تخفيضات الأوكازيون".

وأضاف، إن العارضين سيتنازلون عن جزء من أرباحهم لتحقيق الهدف من المعرض، وهو مساندة المواطنين فى الفترة الحالية، مؤكدا إنه دور ليس بجديد على التجار بل اعتادوا عليه خاصة فى الأوقات الصعبة.