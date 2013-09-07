اتحاد المستثمرين يقترح طرح مشروع مترو العاشر للاكتتاب الشعبى

يستعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لعقد اجتماع مع الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، وذلك من أجل مناقشة بدائل تمويل مشروع خط سكك حديد عين شمس العاشر من رمضان.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد مقترح جديد يقضى بتمويل المشروع من خلال الاكتتاب الشعبى، حيث يهدف المشروع إلى نقل أكثر من 26 ألف راكب فقط خلال ساعة الذروة الصباحية فى العام الحالى، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2027 إلى 48 ألف راكب فى ساعة الذروة الصباحية، وإجمالى عدد الركاب المتوقع سنويا 52 مليون راكب.

يذكر أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة سكك حديد مصر، وما يتضمنه المشروع من خدمة تلك المجتمعات بربطها بشبكة من الخطوط الجديدة لتكون دعامة أساسية لتنمية وتطوير تلك المجتمعات، ويعتبر مسار هذا الخط هو المحور الرئيسى الأكثر كثافة بالركاب وارتباطا بالمدن الجديدة، والمدخل الرئيسى الشرقى للقاهرة الكبرى من جهة مدن القناة وسيناء.

ويبدأ المسار المقترح للخط من منطقة عين شمس، مرورا بـ9 محطات، وهى النهضة والسلام والعبور والهايكستب والشروق وهليوبلس الجديدة وبدر والعاشر من رمضان وينتهى فى مدينة بلبيس.