الحكومة تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

اشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم 60 ألف طن من القمح الروماني، للشحن في الفترة من الأول حتى العاشر من نوفمبر.

وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة، إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروماني من توبفر بسعر 251 دولارا للطن، وبلغ سعر الشحن 12.69 دولار للطن.

وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية، وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه الملايين.

وهذه هي المناقصة الدولية التاسعة للهيئة منذ فبراير، والثامنة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.