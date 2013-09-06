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خسائر تلحق بشركات الصرافة بعد طرح "المركزى" 1.3 مليار دولار

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خسائر تلحق بشركات الصرافة بعد طرح "المركزى" 1.3 مليار دولار خسائر تلحق بشركات الصرافة بعد طرح "المركزى" 1.3 مليار دولار
محمد الأبيض: الطرح يدعم الجنيه ويخفض إقبال المستوردين على "الصرافة"

كتب : جهاد الطويل الجمعة 06-09-2013 17:18

خلق الطرح الدولارى للبنك المركزى، الأربعاء الماضى، بقيمة 1.3 مليار دولار حالة غضب لدى شركات الصرافة.

وقال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة فى اتحاد الغرف التجارية، "إن شركات الصرافة كانت قد اشترت كميات من الدولار الأحد الماضى من البنوك بسعر 7.015 جنيه للدولار، وانخفض السعر بفعل الطرح الاستثنائى لـ"المركزي" إلى 6.93 جنيه ما أدى الى تكبد الشركات خسائر بسبب فرق السعر".

وأضاف الأبيض، لـ"الوطن"، أن "طرح المركزى خلف تأثيرا سلبيا على شركات الصرافة على المدى القريب، ويقلل إقبال المستوردين على شرائه من شركات الصرافة لصالح البنوك التى ستتيح الدولار لعمليات استيراد عدد من السلع الإستراتيجية، لكنه إيجابيا يقلص حجم تداول الدولار بالسوق السوداء، فضلا عن دعم الجنيه أمام الدولار".

وأشار إلى وجود كميات كبيرة من المعروض من الدولار في شركات الصرافة، بسبب اتجاه العملاء للتعامل مباشرة مع البنوك، متوقعا استمرار انخفاض الدولار مستقبلا بسبب الاتجاه البيعى للدولار من جانب المدخرين هروبا من تراجع أسعاره.

وقد سجل أمس فى البنوك وشركات الصرافة 6.93 جنيه للبيع و6.90 للشراء، مقابل 7.015 للبيع قبل طرح البنك المركزى.

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