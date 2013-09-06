إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع أمريكا وإيطاليا وفرنسا

عمر مهنا رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأمريكي.. وخالد أبوبكر للإيطالي.. وفؤاد يونس للفرنسي

كتب : صالح ابراهيم منذ 1 دقيقة

أصدر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجالس الأعمال المشتركة مع دول شملت مجالس الأعمال الأمريكية والإيطالية والفرنسية.

وقال الوزير، إن مجلس الأعمال المصري الأمريكي، برئاسة عمر مهنا رئيس مجموعة "السويس للأسمنت"، وعضوية أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وباسل الباز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة القابضة للكربون، وأحمد أبوعلي شريك بأحد مكاتب المحاماة، والأعضاء المنتدبين ومديري عدد من الشركات.

ومجلس الأعمال المصري الايطالي برئاسة خالد أبو بكر رئيس Arabia Group Taqa، وعضوية عدد من رؤساء الغرف والشركات والبنوك.

ومجلس الأعمال المصري الفرنسي برئاسة فؤاد محمود يونس رئيس شركة يونس الاستشارية، وعضوية عدد من رؤساء الشركات.

كما تقرر أن يرفع رئيس الجانب المصري في تلك المجالس تقريرًا نصف سنوي عن نشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وتلك الدول.