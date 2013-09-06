وزير الاتصالات: رخصة المحمول الرابعة ستخرج بشفافية كاملة

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رخصة المحمول الرابعة ستخرج بشفافية واحترافية كاملة، وإن هناك جهدا كبيرا للغاية يبذل فى اتجاه تنفيذ هذا الأمر، مشيرا إلى حرص الوزارة على ثقة المستثمرين بالخارج والداخل على الاستثمار بمصر.

وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعملان على حل موضوعات عالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، مرجحا أن يتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة حتى يتم إصدار الرخصة قريبا، لاسيما وأن هناك أمورا تتعلق بالأحداث التى مرت بها البلاد هى ما أخرت هذا الأمر.

كان المهندس عاطف حلمى قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن اجتماعات كثيفة تجرى مع مسئولى شركات المحمول والمصرية للاتصالات، للانتهاء من الموضوعات العالقة بينهم، حتى يتسنى إطلاق خدمات المشغل الرابع.