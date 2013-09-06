روسيا: دول بريكس تخشى أن يضر ضرب سوريا بالاقتصاد العالمى

قال متحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن زعماء مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة عبروا عن القلق أثناء محادثات فى قمة مجموعة العشرين، من أن يلحق توجيه ضربة عسكرية لسوريا الضرر باقتصاد العالم.

وقال المتحدث ديمترى بسكوف "لوحظ اثناء حوار بريكس، أن بين العوامل التى يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى العالمى عواقب التدخل الأجنبى المحتمل فى الشؤون السورية. مثل هذه العواقب يمكن أن يكون لها أثر سلبى بدرجة بالغة على الاقتصاد العالمى."

وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا واتخذ اسمها من الحروف الأولى لأسماء تلك الدول باللغة الإنجليزية.