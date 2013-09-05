"الإنماء الاقتصادى والاجتماعى" يؤكد التزام الدول العربية بتعهداتها المالية

أكد مدير أمانة التنسيق بالصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، عز الدين بوشلاغم، التزام الدول العربية بإيفاء ما عليها من تعهدات مالية تجاه عمل الصندوق، والخاص بتمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء رغم التحديات التى تواجهها.

وقال بوشلاغم، خلال الاجتماع التنسيقى السابع" لتعزيز التعاون فى مجال تمويل وضمان التجارة" فى الخرطوم، إن الاجتماع سيساهم فى تقارب وجهات نظر الدول الأعضاء، والوقوف على جانب تمويل المشاريع التنموية فى الدول العربية، ودفع مسيرة التعاون والتكامل العربى.

ومن جانبه، أشاد مدير إدارة برنامج الصادرات السعودى أحمد بن محمد الغنام، بمتانة العلاقات بين البرنامج والدول العربية فى مجال تبادل الصادرات وخاصة مع السودان.

وقال الغنام، إن البرنامج يعد أهم الداعمين للسودان، حيث بلغت جملة مساهماته التجارية للسودان مليارى ريال سعودى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

وبدوره، أكد نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود، أهمية الزيارة التى قام بها رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والتى ستساهم فى دفع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية.

وأضاف، إن الزيارة ستسهم فى زيادة عرض النقود بنسبة 30% فى سوق النقد الأجنبى، إلى جانب إن الزيارة ستساعد فى دفع المفاوضات بين السودان والجهات الدائنة فيما يختص بالديون.