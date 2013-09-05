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علبة: ٩٠٪ من الأدوية لم تسعر منذ ١٠ سنوات رغم تغيير سعرها العالمى

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علبة: ٩٠٪ من الأدوية لم تسعر منذ ١٠ سنوات رغم تغيير سعرها العالمى علبة: ٩٠٪ من الأدوية لم تسعر منذ ١٠ سنوات رغم تغيير سعرها العالمى

قال رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات الدكتور مجدى علبة، فى أول تصريح له عقب توليه رئاسة الغرفة، إن إعادة تسعير الدواء أهم الملفات التى ستهتم بها الغرفة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن ٩٠٪ من الأدوية المتداولة بالأسواق لم يعاد تسعيرها من ١٠ سنوات، مما يعد عبأ على مصنعى الأدوية، وذلك رغم زيادة التكلفة وارتفاع العمالة والدولار الذى كان لا يعتدى الـ٣.٥ جنيه، والمعروف أن كل المادة الخام التى تستخدم فى صناعة الأدوية مستوردة.

وأضاف علبة، أن صناعة الدواء ضحت خلال الفترة الماضية، ولم يتدخل أحد من المسئولين لإنقاذها، مشيرا إلى أن الغرفة ستوفر الأدوية المصنعة محليا بنسبة ١٠٠٪.

وأضح أن نسبة الأدوية المستوردة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥٪، وأن الغرفة ستعمل على ترتيب البيت من الداخل وإشراك جميع الأعضاء والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد على أن الغرفة ستكون الأب الروحى لصناعة الدواء، وستعمل على تصحيح الصورة الصحيحة والواقعية لصناعة الدواء.

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مصر 365

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