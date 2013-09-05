مستوردو ثلاجات العرض يحتجون على قرار "عبد النور" بمنع الاستيراد

تقدم عدد من مستوردى ثلاجات العرض المستعملة بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، اليوم الخميس، اعتراضاً على قراره بوقف استيراد ثلاجات العرض المستعملة نهائيا، وهى المستخدمة فى المحلات والسوبر ماركت، وهو ما تضرر منه عدد من مستوردى الثلاجات.

وقال المهندس محمد حماد رئيس إحدى شركات الاستيراد والتصدير العاملة فى هذا المجال، "القرار لم يراع التعاقدات التى تمت بالفعل قبل صدوره، وهناك 45 حاوية ثلاجات عرض متوقف الإفراج عنها بجمارك الإسكندرية بعد صدور القرار".

وأشار حماد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أهم مطالبهم بالمذكرة التى تقدموا بها اليوم، الخميس، لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، هو إلغاء القرار، معتبرين أنه ظالم ولم يراع ظروف المستوردين.

وأكدت المذكرة أنه إذا كان القرار قد صدر لتشجيع الصناعة المحلية، فإن الواقع الفعلى أن الصناعة المحلية تعتمد على التجميع وليس التصنيع وإخراج منتج ردئ، كما أنه لم يحظر استيراد ثلاجات العرض الجديدة، حيث قامت شركتان باستيراد ثلاجات عرض جديدة من الصين بعد صدور القرار مباشرة.

جدير بالذكر أن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارا برقم 469 لسنة 2013 بحذر استيراد ثلاجات العرض، للعمل على تشجيع الصناعة المحلية.