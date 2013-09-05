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البورصة تتماسك بعد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية.. وتربح أكثر من 900 مليون جنيه

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البورصة تتماسك بعد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية.. وتربح أكثر من 900 مليون جنيه البورصة تتماسك بعد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية.. وتربح أكثر من 900 مليون جنيه

كتب : أ ش أ الخميس 05-09-2013 15:39

تماسك أداء البورصة المصرية بعد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لتشهد مؤشرات السوق تباينا فى اتجاهاتها بين الارتفاع والانخفاض وسط عمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية وتراجع وتيرة مبيعات الأجانب.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 3. 352 مليار جنيه بزيادة قدرها 930 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 7. 333 مليون جنيه .

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 38. 0 % إلى 89. 5169 نقطة، وكان قد ارتفع في مستهل التعاملات الى مستوى 5212 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7. 0 % إلى 18. 441 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا على إرتفاع نسبته 54. 0 % إلى 2. 744 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق بدأت على ارتفاع قوي مدعومة بعمليات الشراء التى ظهرت في نهاية جلسة تعاملات الأمس، إلا أنه مع حلول منتصف تعاملات اليوم ومع الإعلان عن محاولة اغتيال وزير الداخلية بدلت المؤشرات اتجاهها الصعودى إلى الهبوط، قبل أن تتماسك بعد الإعلان عن فشل محاولة الاغتيال.

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