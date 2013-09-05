الاتحاد من أجل المتوسط يعد مشروعات لتنفيذها في مصر بالتعاون مع الوزارات المختلفة

كتب : أكرم سامي الخميس 05-09-2013 16:03

أعلن فتح الله السجلماسي أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أن أمانة الاتحاد تعكف في الوقت الحالي على إعداد عدد من المشروعات لتنفيذها في مصر بالتعاون مع الوزارات المصرية المختلفة، ومن خلال التنسيق والتشاور الدائمين مع وزارة الخارجية، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتنمية الاجتماعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الأمين العام أن ذلك يأتي في إطار دعم أمانة الاتحاد لجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية طموحات الشعب المصري.

وبحسب بيان صحفي من سفارة الاتحاد الأوروبي اليوم، أكد أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أهمية مساعدة مصر في هذه المرحلة الهامة، لاسيما في ضوء الثقل الإقليمي والدولي الذي تتمتع به، فضلا عن اضطلاعها بدور محوري على صعيد منطقة المتوسط والعلاقات الأورومتوسطية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط. وأشاد بالدور الذي قامت به مصر في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وسعيها لتحقيق أهدافه في خدمة شعوب منطقة المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تحقق نتائجا ملموسة.

وأوضح في هذا الصدد أن الأمانة تولي اهتماما خاصا بالشباب وتعمل على تنفيذ مشروعات من شأنها توفير فرص عمل جديدة وبث روح المبادرة التي تسهم في مساعدة الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.

وعرض الأمين العام التحضيرات الجارية لقيام الأمانة بإطلاق عدداً من المشروعات والمبادرات الجديدة، منها على سبيل المثال "المبادرة المتوسطية للتوظيف"، حيث تبحث الأمانة فى الوقت الحالى مع عدد من المؤسسات المصرية، وعلى رأسها الصندوق الاجتماعى للتنمية، سبل تنفيذ مشروعات في إطار هذه المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب. كما أن المشروعات المقترح تنفيذها فى مجال الطاقة المتجددة التي تساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال إلى مصر وتوفير مصادر جديدة لتوليد الطاقة النظيفة.