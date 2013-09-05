عاطف الشريف: نعمل على تنفيذ خطة مجلس البورصة بما يخدم السوق

قال عاطف الشريف مستشار رئيس البورصة أن دوره سيكون مستشار لرئيس البورصة فى الأمور القانونية والفنية، والعمل على تنفيذ خطة مجلس إدارة البورصة بما يخدم السوق والعمل على تعميقه من خلال بحث المشاكل والعمل على حلها سواء كان فى السوق الرئيسى أو بورصة النيل ،إلى جانب تقديم

وقد وافق مجلس إدارة البورصة على تعيين كلا من عاطف الشريف واشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة مع توجيه الشكر لهما على مجوداتهما التى بذلوها خلال الفترة الماضية فى إدارة شئون البورصة.

وقام وزير الاستثمار أسامة صالح بتكريم الشريف وكمال بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة أمس الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن عاطف الشريف، كان يشغل منصب رئيس البورصة السابق فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، فيما كان كمال نائبا له.