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«كهرباء دبي» تُعزز التعاون مع سُلطة منطقة عجمان الحرة

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«كهرباء دبي» تُعزز التعاون مع سُلطة منطقة عجمان الحرة «كهرباء دبي» تُعزز التعاون مع سُلطة منطقة عجمان الحرة

استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي في مقرها الرئيسي، وفداً من "سُلطة منطقة عجمان الحرة"، بهدف توطيد أواصر التعاون بين الطرفين، وذلك في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك ومشاركة أفضل الممارسات المؤسسية مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في الدولة،

وضم وفد "سُلطة منطقة عجمان الحرة" كلاً من لطيفة عبدالله الشرفاء، مدير إدارة الموارد البشرية، وفاطمة الحمراني، مسؤول العناية بالموظفين، وشمسة علي الظاهري، مسؤول التدريب والتطوير، وموزة محمد المهيري، تنفيذي معرفة، ووفاء سعيد اللوغاني، تنفيذي العناية بالموظفين، وكان في استقبال الوفد الزائر كل من مريم آل ثاني، مدير أول الشراكة، ومها المعصوم، مدير التدريب، وعائشة العسم، مدير علاقات الموظفين.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على تجارب الهيئة وأفضل الممارسات التي تتبناها في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى التعرف على برنامج الاقتراحات "تواصل".

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