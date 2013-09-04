كيفية التعامل مع إصابة العين وإسعافها

أرسل قارئ يقول: أعانى بين الحين والآخر من رواسب وأشياء هلامية القوام تجرى فى عينى وأشعر بحكة شديدة بها، وتبدأ جفونى فى إيلامى بشكل قوى.

أكد الدكتور مصطفى أحمد أخصائى أمراض العيون أن على الإنسان أن يلاحظ أى تغييرات تطرأ على عينيه من حيث درجة الإبصار وحدته، وكذلك الشوائب التى تعلق بها وما إذا كانت شوائب متجددة ومتكررة أم أنها مؤقتة، وبمجرد غسل العينين بالمياه تختفى.

وأوضح أنه على الشخص إذا ما شعر بنوع من الرواسب أو الشوائب الهلامية التى تتحرك داخل عينيه أن يبادر ويغسل عينيه بمياه دافئة، أما فى الحالة السائلة فالمشكلة أن هذه الأعراض كلها تشير إلى اقتراب ظهور حبوب العين أو دمامل العين المعروفة والمؤلمة بشدة، وتبدأ فى الظهور على شكل ألم فى الجفن السفلى للعين أو العلوى، كذلك تظهر بعض الشوائب المتجددة فى العينين وقد يحدث احمرار فى العينين بسبب كثرة حكها.

ونصح بالتعامل السريع مع هذه المشكلة والمبادرة بغسل العين أولا بالماء الدافئ ويقطر بضع قطرات كل ساعتين من أى قطرة "مضاد حيوى" متواجدة فى المنزل، وهذه الإسعافات قد تحيل دون ظهور الدمامل ونضجها، وذلك إلى أن يقوم الشخص بعرض حالته على متخصص عيون.