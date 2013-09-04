عبور 495 فردا لمعبر رفح البرى اليوم

بلغ إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء، 495 فردا، وأكد مسئول بميناء رفح البرى أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 292 فردا، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 203 أفراد، مشيرا إلى أنه قد تم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق ميناء رفح البرى.

يذكر أنه سبق افتتاح ميناء رفح البرى بالآلية الجديدة اعتبارا من يوم 28 مايو 2011، وقد بلغ إجمالى عدد العابرين خلال هذه الفترة 910 آلاف و698 فردا، حيث وصل إلى البلاد قادما من قطاع غزة 452 ألفا و631 فردا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 458 ألفا و67 فردا.