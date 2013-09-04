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بالصور| أبطال مسلسل "A Promise" في مهرجان فينيسيا الدولي

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بالصور| أبطال مسلسل "A Promise" في مهرجان فينيسيا الدولي بالصور| أبطال مسلسل "A Promise" في مهرجان فينيسيا الدولي

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 04-09-2013 17:23

تألقت الممثلة البريطانية ريبيكا هول، على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وهي تشارك في بطولة مسلسل "A Promise" مع الممثل ريتشارد مادن.

وارتدت هول فستانًا أخضر طويلًا وواسعًا، وارتدت حذاءً لونه ذهبي، ووضعت المكياج الخفيف والبسيط حتى ظهرت في شكل طبيعي وجذاب.

وظهر معها على السجادة الحمراء الممثل ريتشارد مادن، وهو يرتدي بنطالًا أسود وجاكيت أسود مع قميص أبيض، ووقف بجانبهما مخرج المسلسل باتريس ليكونت، وهو يرتدي بنطالًا بيج وتيشيرت رمادي.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثل آلان ريكمان والممثل توبي موراي والممثلة ماجي ستين.

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