أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

افتتاح عروض فيلم "عمر" لهاني أبو أسعد في رام الله

Google+ Print
افتتاح عروض فيلم "عمر" لهاني أبو أسعد في رام الله افتتاح عروض فيلم "عمر" لهاني أبو أسعد في رام الله

كتب : رويترز الأربعاء 04-09-2013 20:51

اختار المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد أن يكون عرض الافتتاح لفيلمه الروائي "عمر" الفائز بجائزة النقاد في مهرجان كان السينمائي، في رام الله.

وقال أبو أسعد بعد عرض الفيلم أمس في قاعة قصر رام الله الثقافي، الذي لم تتسع مقاعده الـ800 والممرات للجمهور: "أهم جمهور عندي الجمهور الفلسطيني. هذا الفيلم فلسطيني أُنتج بجهود عظيمة ومن مستثمرين فلسطينيين وبدعم فلسطيني كامل".

ويتناول الفيلم الذي تشارك فيه مجموعة من الوجوه الشابة من الممثلين، جزءا من حياة الفلسطينيين ما بين الحب والمقاومة، ويسرد على مدار أكثر من ساعة ونصف الساعة تفاصيل عاشها الكثير من الفلسطينيين خلال تجربة الاعتقال، وما يتعرضون له من ضغوط خلال السجن للتعامل مع الاحتلال.

وأشاد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، بالفيلمأ وقال بعد مشاهدته إنه "مميز ويعبر عن قضيتنا أصدق تعبير".

وأضاف الحمد الله خلال تكريمه طاقم الفيلم على خشبة المسرح: "نأمل خلال الفترة القريبة المقبلة أن تتحقق أمانينا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن يتحرر جميع الأسرى خلف القضبان الذين يموتون موتا بطيئا".

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما يقرب من خمسة آلاف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومرضى ومسنون، منهم عدد معتقل منذ عقود‭‬‬، بحسب الإحصاءات الفلسطينية.

ودعا الحمد الله القائمين على الفيلم إلى مواصلة عرضه في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وتابع عدد من الحضور الفيلم واقفين لعدم توفر أماكن للجلوس حتى في الممرات.

وقال قدورة فارس الذي أمضى في السجون الإسرائيلية 14 عاما: "عشت التجربة. الفيلم إلى حد ما رائع، وهو يقدم الشيء الإنساني لدينا"، مضيفا: "لدينا الكثير من القصص التي يشبهها الفيلم، فهو ليس بعيدا عن الواقع".

ويقدم الفيلم الواقع بكل أبعاده، حول وجود متعاونين مع الاحتلال ووجود مقاومين، إضافة إلى الجانب الإنساني في حياتهم.

وقال القائمون على الفيلم الذي صُوِّرت أحداثه في الأراضي الفلسطينية، إن لديهم خططا لعرضه في مدينتي القدس والناصرة خلال الأيام المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017

مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي