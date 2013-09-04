محافظ كفر الشيخ يناقش مشاكل مدينة "قلين" مع لجنة 30 يونيو

ناقش المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، مشاكل مدينة ومركز "قلين" مع اللجنة التنسيقية لـ30 يونيو، والتى تضم أحزاب، الدستور والكرامة والوفد والتيار الشعبى والمستقلين، وتناول الاجتماع مشاكل مدينة "قلين"، وطرح أفكار بعض المشاريع التنموية بها.

واتفق المحافظ مع أعضاء اللجنة على التعاون مع المحافظة ومجلس مركز ومدينة "قلين" على المشاركة العملية فى النهوض بالمدينة، والنزول للشوارع للمشاركة فى حل مشاكل الأهالى مع المسئولين، وفى حالة عدم استجابة المسئول يتم الاتصال بالمحافظ لاتخاذ إجراء فورى.

جاذ ذلك خلال لقاء عقده المحافظ بلجنة التنسيقية لـ30 يونيو بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

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