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الموافقة على إنشاء كلية حقوق بجامعة أسوان

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الموافقة على إنشاء كلية حقوق بجامعة أسوان الموافقة على إنشاء كلية حقوق بجامعة أسوان

قرر مجلس جامعة أسوان، برئاسة الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة، وحضور اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بدء الدراسة للعام الجامعى الجديد 2013/2014 يوم السبت الموافق 21/9/2013.

كما قرر مجلس الجامعة الموافقة على إنشــاء كليـــة الحقـــوق بجامعـــة أســـوان، وذلك خلال اجتماع لمجس الجامعة.

وقرر مجلس الجامعة استعدادات كليات الجامعة للعام الجامعى الجديد، ومنها ضرورة الانتهاء من الجداول الدراسية بمختلف كليات الجامعة وإعلانها على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، وأن تتم إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد وفقًا للبرنامج الزمنى المعلن والانتهاء من تسكين طلاب المدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة، وعمل معسكرات لاستقبال الطلاب الجدد وذويهم لتوعيتهم وإرشادهم بأماكن كلياتهم والمدن الجامعية، والانتهاء من أعمال التحويلات بين مختلف كليات الجامعة مع بدء الدراسة.

كما وافق المجلس على قبول تحويل 50 طالبا بالفرقة السادسة من كليات الطب بالجامعات المصرية إلى كلية الطب جامعة أسوان. ووافق المجلس على إنشاء وحدة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص.


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