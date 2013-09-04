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زيادة القبول بمدارس رياض الأطفال بالبحيرة 10% لاستيعاب المتقدمين

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زيادة القبول بمدارس رياض الأطفال بالبحيرة 10% لاستيعاب المتقدمين زيادة القبول بمدارس رياض الأطفال بالبحيرة 10% لاستيعاب المتقدمين

قرر منذ قليل الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة زيادة نسبة القبول فى فصول رياض الأطفال بكافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بواقع 10%، وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من التلاميذ المتقدمين فى تلك المرحلة.

وأكد جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع الأماكن والفراغات بالمدارس التجريبية، وذلك لزيادة عدد الفصول بها، وكذلك لبحث إمكانية تجميع طلاب مدارس الثانوية التجريبية فى مدرسة واحدة، نظرا لقلة أعدادهم مع استغلال فصولهم للمراحل الدراسية الأخرى.

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