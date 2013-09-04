دراسة: النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال

كتب : أروا الشوربجي الأربعاء 04-09-2013 20:04

كشفت دراسة جديدة أن المدخنات أكثر عرضة للإصابة بنوع أشد فتكا وأقل شيوعا من السكتة الدماغية، حيث تصل نسبة إصابتهن إلى نحو 17% أكثر من الرجال الذين يدخنون.

وفحص الباحثون بيانات من أكثر من 80 دراسة دولية نُشرت بين عامي 1966 و2013، ووجدوا أن التدخين يساعد على زيادة نسبة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 50% بين الرجال والنساء.

ووصل الباحثون إلى أن الهرمونات والطريقة التي يؤثر بها النيكوتين على الدهون في الدم تفسر زيادة مخاطر السكتات الدماغية للنساء، وأشاروا إلى أن المدخنات تزيد الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثية أكثر من الرجال المدخنين.

وقال معدو الدراسة إنه رغم أن الأبحاث أظهرت وجود ارتباط بين تدخين النساء وزيادة خطر السكتة الدماغية النزفية، فإنه لم يثبت وجود علاقة بين السبب والأثر، وأن الإقلاع عن التدخين وسيلة فعالة لخفض مخاطر الإصابة.

وأشار راشيل هكسلي المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ بكلية الصحة السكانية بجامعة ولاية كوينزلاند في أستراليا، إلى أنه يجب أن تكون سياسات مكافحة التبغ هي الدعامة الأساسية لبرامج الوقاية من السكتة الدماغية الأولية.