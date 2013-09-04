"المهن الطبية" يُهدد بـ"عمومية طارئة" لبحث مماطلة الحكومة فى إقرار الكادر

قرر اتحاد المهن الطبية المهن الطبية برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، مخاطبة الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد جلال وزير المالية لمعرفة أسباب وقف إقرار وتمويل مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، بعدما أعلنت وزارتا المالية والصحة الانتهاء من الصياغات القانونية للمشروع وتوفير التمويلات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى للكادر.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس الإتحاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء اجتماع الاتحاد اليوم، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها التعديلات الدستورية وتطورات قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، إن الاتحاد سيخاطب الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بشأن ضرورة إقرار مشروع الكادر لتحسين وتطوير المنظومة الطبية.

وأكد رئيس إتحاد المهن الطبية، أن النقابات الطبية الأربعة ستستطلع أراء أعضائها حول التعديلات الدستورية، تمهيداً لتقديمها إلى لجنة الــ50، وهدد بعقد جمعية عمومية طارئة للمهن الطبية فى حال استمرار تجاهل الحكومة لإقرار الكادر.

وذكر الدكتور سامى طه نقيب البيطريين أن الاتحاد لم يتطرق إلى قضايا المعتقلين من أعضاء المهن الطبية، مشيراً إلى ضرورة إدراج الأطباء البيطريين بالقانون منعاً للتميز بين الأعضاء.