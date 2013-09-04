"يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: التاريخ سوف يهزأ من أوباما

كتب : أ ش أ منذ 53 دقيقة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن التاريخ سيهزأ من سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأنه أضاع الوقت والطاقة في تشكيل ائتلاف غربي ليس له فائدة كما لو كانت الأزمة السورية هي إشعال الحرب العالمية الثالثة.

وقالت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن "التاريخ سوف يسجل أن أوباما قد نظم هجوما محددا بعد أن انتظر طويلا حتى لا يأخذ مثل هذه الخطوة وسيكتب التاريخ أن لغة جسده في خطاباته كانت تدل على إصراره وعزمه على المضي قدما ولكن أفعاله توضح ضعفا بينا".

وأضافت أنه "لم يكن هناك أى عائق عسكري أو دستوري يمنع أوباما من ضرب سوريا منذ أسبوع مضي حينما كان العالم تحت تأثير الصور الفظيعة من الهجوم على معقل الثوار بالقرب من العاصمة السورية دمشق، ووجود السفن الحربية التابعة للأسطول الأمريكي في مياه

البحر المتوسط، التي تمتلك صواريخ توماهوك لتنفيذ مثل هذه المهمة بسيطة ولم يكن هناك أى نقص فى عدد الأهداف".

وتابعت "فبدلا من سؤال قائد الجيش الإسرائيلي بيني جانتز ومشورته حول كيفية قصف سوريا دون اللجوء للمحكمة العليا ومنظمة "بيتسليم" الإسرائيلية، اتصل البيت الأبيض بكل أرجاء العالم للحصول على موافقة بالضرب ..لقد أصبحت أكبر قوة في العالم ضيقة الأفق".

وذكرت الصحيفة إنه وفقا لبعض التقارير لم يغضب أوباما حينما صوت البرلمان البريطاني ضد قرار ضرب سوريا ففي الحقيقة فلقد تنفس الصعداء، حيث منحه رفض البريطانيين حجة على طلبه استفتاء أمر الضرب على سوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضحت أن أوباما عمل على تعقيد الأمر لكسب مزيد من الأيام ليأتي بخيار يبعده عن التدخل العسكري ضد النظام السوري وتمنى خلال هذا الوقت أن تظهر أى تسوية على الساحة أو أن العالم سوف تشتته عن قضية سوريا بعض الأحداث الأخرى.