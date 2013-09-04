كيف تتأكدى أن جنينك ينمو نموا طبيعيا؟

يمر الطفل خلال فترة وجوده داخل رحم الأم بمجموعة من المراحل، لذا الأمر يحتاج من الأم درجة من الوعى حتى تكون قادرة على التعامل مع جنينها ومساعدته على الخروج للحياة.

أكد دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، أنه فى الثلاث شهور الأولى تتشكل أعضاء الجنين لذا تعتبر الفترة الأولى من أهم الفترات فى حياة الجنين التى تتطلب لها نوعا من الاهتمام بالتغذية حتى تقدر على التعامل مع الجنين ومساعدته على النمو، فيبدأ قلب الجنين فى ضخ الدم فتتكون الذراعان والساقان.

وأشار إلى أن تأثر الأم بأى مؤثر خارجى قد يؤثر تأثيرا كبيرا على الجنين، وهناك عدد من السيدات يُكثرن من تناول الأدوية فى تلك المرحلة، مما يمثل خطورة على الجنين وقد يسبب عددا من التشوهات التى تظهر عند ولادته، لذا ينصح الأم بضرورة الانتباه وتجنب الأشياء التى قد تتعرض لها الأم وتؤثر على الجنين.

واستكمل أنه بين الشهر الثالث والسادس يبدأ الطفل فى الحركة وتبدأ الأم فى الشعور بذلك الأمر وتزداد الحركة مع تقدم الوقت، وهذا ما تشعر به الأم ويمكن للطبيب فى ذلك الوقت سماع نبض الجنين وهذا يعد دليلا على تطور ونمو الجنين، فالمتابعة الدورية عند الطبيب تتيح للأم معرفة إن كان طفلها يعانى من مشاكل أم لا، وفى أحيان كثيرة قد تضطر الأم لولادة طفلها فى الشهر السابع، وهذا يتطلب من الأم والمستشفى توفير الرعاية الكاملة للطفل حتى يقدر على الحياة، مستكملا أنه فى الشهر الثامن والتاسع يكون الجنين قد نما نموا كاملا يسمح له بالخروج للحياة.