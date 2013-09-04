"الخارجية": سفيرنا لدى أنقرة باق بالقاهرة ولن يعود لتركيا إلا بعد "توقف تدخلها"

كتب : الاناضول منذ 37 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، أنها لن تعيد سفيرها لدى تركيا، عبدالرحمن صلاح الدين، إلا بعد "توقف التدخل التركي في الشأن المصري".

وأوضح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، أن "السفير المصري لدى تركيا باق في القاهرة ولن يعود إلى أنقرة إلا بعد توقف التدخل التركي في الشأن المصري"، موضحًا: "مصر كانت قد قامت باستدعاء السفير المصري بتركيا عبدالرحمن صلاح من أنقرة للتشاور ولم تطلب مغادرة سفير تركيا بالقاهرة".

وبشأن عودة السفير التركي للقاهرة، أضاف عبدالعاطي: "قرار استدعاء السفير التركي حسين عوني، كان قرارًا تركيًا كما أن قرار إعادته مسألة تخصهم".