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ضبط مسجلين خطر وبحوزتهما سيارة مسروقة وأسلحة نارية بكفر الشيخ

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ضبط مسجلين خطر وبحوزتهما سيارة مسروقة وأسلحة نارية بكفر الشيخ ضبط مسجلين خطر وبحوزتهما سيارة مسروقة وأسلحة نارية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة النقيب عمرو الماوى، من ضبط "ت. ف. ك. ط"، مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه، و"ا. م. ا. م"، سبق اتهامه فى عدد قضايا مختلفة، وبحوزتهم سيارة مسروقة ماركة كيا سيراتو، وطبنجة 9 مليى، و4 طلقات 9ملى وفرد خرطوش، و6 طلقات خرطوش، و6 أقراص ترامادول، ومطوة قرن غزال.
> تحرر المحضر رقم 3314 لسنة 2013 جنايات قسم ثانى كفر الشيخ.

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مصر 365