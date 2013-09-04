أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

التحالف الشعبي يطالب بتطهير منظومة الأمن في لقائه بالمسلماني.. ويرفض مراقبة النشاط الحزبي

Google+ Print
التحالف الشعبي يطالب بتطهير منظومة الأمن في لقائه بالمسلماني.. ويرفض مراقبة النشاط الحزبي التحالف الشعبي يطالب بتطهير منظومة الأمن في لقائه بالمسلماني.. ويرفض مراقبة النشاط الحزبي

كتب : كريم كيلاني الأربعاء 04-09-2013 17:57

عقد أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجهورية، مؤتمرا بمقر حزب التحالف الشعبي عقب لقاء مع قيادات الحزب لبحث رؤية الحزب حول الوضع السياسي الراهن بالبلاد.

وقال أحمد المسلماني إن تمر الآن بمرحلة انتقالية تسعى فيها السلطة الحالية إلى تطبيق القانون، مؤكدا أن النظام الحالي هو وليد ثورتي الخمس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وأضاف المسلماني أن البلاد تمر الآن بالعديد من التحديات، مؤكدا أن الرئاسة تقدر القوى السياسية التي تسعى لإنجاز خارطة الطريق.

وأعلن الحزب في بيان له عن ضرورة الالتزام بنبذ العنف والتحريض ضد المواطنين والتصدي للإرهاب في سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء والعمل على حماية ممتلكات المسيحيين بالصعيد من اعتداءات الإخوان المسلحة.

كما أكد المشاركون في البيان على ضرورة الاعتراف الكامل بخارطة الطريق التي التف حولها الشعب المصري، ووضع الضمانات القانونية التي تكفل محاكمات عادلة للمحتجزين من التيار الإسلامي منذ 3 يوليو وحتى الآن.

ورفض عبد الغفار شكر، رئيس التحالف الشعبي، عودة ما يطلق عليه الأمن السياسي ومراقبة النشاط الحزبي وإغلاق القنوات الفضائية، وطالب شكر بتطهير جهاز الداخلية من شبكات الفساد التي تعود لعهد نظام مبارك.

وأضاف شكر أن التحقيق العاجل والشفاف في كل الأحداث التي سالت فيها دماء المصريين أمر لا يجوز التهاون فيه وعلى رأسها مذبحة كرداسة، والعنف الطائفي بالصعيد، وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وشدد شكر على ضرورة التعجيل بالإجراءات المتعلقة بملف العدالة الاجتماعية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة تشغيل المصانع التي تم إغلاقها ورفع حد الإعفاء الضريبي وسرعة إصدار قانوني الحريات النقابية والعمالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"