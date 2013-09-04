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"ابن خلدون" يشكل لجنة شعبية موازية للجنة الـ50 لتعديل الدستور

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"ابن خلدون" يشكل لجنة شعبية موازية للجنة الـ50 لتعديل الدستور "ابن خلدون" يشكل لجنة شعبية موازية للجنة الـ50 لتعديل الدستور

كتب : محمود حسونة الأربعاء 04-09-2013 18:05

أعلن مركز ابن خلدون اليوم أنه يعكف على تشكيل لجنة شبابية لدراسة مشروع التعديلات على الدستور الذي أصدرته لجنة العشرة مؤخرا، ومن المنتظر أن تدرسه لجنة الخمسين في الستين يوما القادمة.

وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، "مبادرة تكوين لجنة شبابية لدراسة التعديلات على الدستور جاءت انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية كمؤسسة مجتمع مدني في مساعدة على قيادة البلاد نحو بر الديمقراطية، وعملنا سيكون مكملا لعمل لجنة الخمسين وليس معاكسا لها. سنتقدم بمقترحاتنا فيما بعد إلى لجنة الخمسين ولجنة العشرة لأخذها في الاعتبار".

وأضافت زيادة "ستتشكل هذه اللجنة بالكامل من الشباب الممثل لكافة أطياف المجتمع؛ بحيث يكون نصفها على الأقل من النساء. وستستعين اللجنة لاحقا بخبرة أساتذة الاجتماع والعلوم السياسية والقانونية في شكل ورش عمل سيعقدونها معهم بشكل دوري على مدار الأسابيع القادمة وتحت رعاية مركز ابن خلدون".

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