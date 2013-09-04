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تجديد حبس حسن البرنس 15 يوما على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس حسن البرنس 15 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس حسن البرنس 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب : هيثم الشيخ الأربعاء 04-09-2013 18:20

قررت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابات شرق الكلية، اليوم، تجديد حبس القيادي بتنظيم الإخوان حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان فريق من وكلاء نيابة شرق انتقل إلى سجن "الغربانيات" ببرج العرب، لنظر تجديد حبس النائب السابق لمحافظ الإسكندرية في محبسه.

ووجهت النيابة للقيادي الإخواني 17 اتهاما، من بينها تكوين تنظيم يسعى للإرهاب، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومهاجمة المنشآت العامة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، بالإضافة إلى تكدير السلم العام واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وهي التهم التي أنكرها البرنس في التحقيقات التي أجريت معه عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليه.

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