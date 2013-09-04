«الصحة»: يوسف العوضي مديراً لـ «العلاج بالخارج»

عبدالكريم العبدالله

تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» أصدرت وزارة الصحة قرارا بندب استشاري جراحة المخ والاعصاب في مستشفى ابن سينا د.يوسف العوضي بوظيفة مدير ادارة العلاج بالخارج.

وكانت «الأنباء» قد انفردت الاسبوع الماضي بنشر خبر اصدار قرار ندب استشاري جراحة المخ والاعصاب في مستشفى ابن سينا لوظيفة مدير ادارة العلاج بالخارج.

من ناحية اخرى، أكد مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة

د. نبيل الحنيف وجود مطالبات مادية كثيرة وزيادات لأخصائي العلاج الطبيعي، مشيرا الى أن ما حصلنا عليه يعد بسيطا، لكننا نتفاءل خيرا في الحصول على الزيادات مستقبلا.

وأضاف في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق فعاليات العلاج الطبيعي التي ستنطلق الأسبوع المقبل في وزارة الصحة: سنركز على التوعية الصحية في هذه الفعاليات، علما أن العلاج الطبيعي يختص بعلاج معظم الأمراض منها السرطان والسكر، مشددا على أهمية التأهيل الطبي في العلاج الطبيعي وأنه يساهم في علاج المرضى.

واشار الى ان لعمليات التأهيل بعد العلاج الطبيعي دورا مهما في شفاء الحالات المرضية، مؤكدا أن هذه الجزئية تعد شبه مفقودة في وزارة الصحة كما أن الأقسام الحالية للعلاج الطبيعي لاتكفي لإعطاء الخدمة بشكل كامل، مشيرا الى أن الصحة ركزت على توسعة الأقسام في مشاريعها الصحية المقبلة، مؤكدا توافر الأجهزة والمعدات الطبية،«لكن تنقصنا المساحات».