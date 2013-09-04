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قطاع الأبحاث ينظم لقاء تنويرياً لأعضاء هيئة التدريس الجدد أكتوبر المقبل

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قطاع الأبحاث ينظم لقاء تنويرياً لأعضاء هيئة التدريس الجدد أكتوبر المقبل قطاع الأبحاث ينظم لقاء تنويرياً لأعضاء هيئة التدريس الجدد أكتوبر المقبل
ضمن انشطة مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث في دعم البحوث العلمية يعتزم قطاع الأبحاث تنظيم لقاء تنويري لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين الجدد وذلك يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013 بتمام الساعة 12.30 ظهرا في قاعة المؤتمرات 119 الدور الأرضي ـ مبنى الادارة الجامعية - الخالدية.

والهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تشجيع الأعضاء الجدد على تقديم البحوث العلمية وتعريفهم على البرامج البحثية والسياسات والاجراءات المتبعة في جامعة الكويت وذلك لانجاز الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والانسانية، وكيفية تنفيذ الأبحاث العلمية والاجراءات المتبعة في تمويل الأبحاث وشراء الأجهزة العلمية وتعيين العمالة، والتعرف على المهمات العلمية والخدمات الالكترونية التي يقدمها قطاع الأبحاث وتعريفهم بأنشطة مكتب التعاون البحثي الخارجي ووحدة الخدمات البحثية ومكتب براءات الاختراع ومهامه المتمثلة في ربط البحث العلمي مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي واستثمارها ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية.

ويحث فريق قطاع الأبحاث أعضاء هيئة التدريس من الكويتين الجدد على التواصل مع مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث للمشاركة في اللقاء التنويري للتدرب على الأساليب الميسرة والصحيحة لتنفيذ المشروع البحثي.

هذا، وقد وفر قطاع الأبحاث مزيدا من المعلومات في موقعه: http://www.ovpr.kuniv.edu، مع العلم أن آخر موعد لتسلم نموذج الرغبة في المشاركة هو يوم الأحد 20 اكتوبر 2013.

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