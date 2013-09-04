الحربي اجتمع مع مديري مدارس «حولي»: تذليل جميع المعوقات قبل بدء العام الدراسي

عادل الشنان

ضمن استعدادات الادارة العامة لمنطقة حولي التعليمية للعام الدراسي 2013/2014، التقى مدير عام المنطقة عبدالله الحربي ومديري الادارات مع مديري ومديرات المدارس لجميع المراحل التعليمية، للوقوف على أهم الاستعدادات للعام الجديد، حيث ثمن الحربي حرصهم على حضور الاجتماع وهم في اجازتهم الرسمية.

وقال الحربي انه من خلال اجتماع قيادات المنطقة مع وزير التربية، تم عرض جميع المعوقات التي تواجه بداية العام الدراسي، وحسب كل قطاع في المنطقة واهمها ما يخص ادارة الشؤون الهندسية من تكييف وبرادات والفصول الانشائية، مضيفا انه ضمن هذه المعوقات عدم وجود عقد صيانة منذ عام 2012، وهذا سبب تقاعس الشركة في أداء الاعمال المنوطة بها، لذلك تم طلب سحب العمل من الشركة.

واوضح الحربي ان الهدف من الاجتماع هو توضيح الصورة الكاملة للوضع الحالي في المنطقة، والتشاور في هذا الامر والاستعداد لكل ما سيواجهنا من مشاكل في المدارس التابعة للمنطقة مع بداية العام الدراسي، لافتا الى انه لا توجد هناك مركزية في التواصل بين المدرسة والمنطقة، حيث ان مدير الشؤون الهندسية بالانابة عماد الفيلكاوي على اتم الاستعداد لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالصيانة وحل الممكن منها ورفع تقرير بها الى مدير عام المنطقة.

كما طلب الحربي من المديرين او من ينوب عنهم التوجه الى مدارسهم قبل بداية الدوام الرسمي وذلك للاطمئنان على نظافة المدرسة، وأهم المشكلات والنواقص فيها، والتبليغ عنها فورا لإدارة المنطقة.

وأوصى الحربي مديري الادارات بالتعاون الدائم مع مديري المدارس لتذليل الصعوبات التي تواجههم مع بداية العام الدراسي.

واشار الحربي في ختام حديثه الى ان مراقبة الخدمات العامة في المنطقة تقوم بعملية مستمرة لتنظيف المدارس بشكل دوري، وذلك استعدادا لبداية العام الدراسي 2013/2014.