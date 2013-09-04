محافظ القليوبية يصدر قرارا بتعيين أبو حجر رئيسًا لحى غرب شبرا الخيمة

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مساء اليوم الأربعاء، قرار تعين المهندس مصطفى أبو حجر مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، لمنصب رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

وفى أول تصريح لأبو حجر لـ"اليوم السابع"، أكد أنه يمتلك خطة زمنية للنهوض بحى غرب شبرا الخيمة، موضحا بأن الخطة تشمل ثلاث محاور أساسية، أولها محور النظافة البيئية، وترتكز على الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة للحى من معدات وقوى بشرية، وإعادة تشكيل لجان تقييم ومراجعة ومتابعة كافة شركات المتعهدين من أعمال تنفيذ لكل بند من بنود التعاقد، موضحا بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأشارا إلى أن أى إخلال بأى بند من بنود التعاقد هو إهدار للمال العام وإهدار لحقوق المواطنين.

وأكد أبو حجر بأن هناك هيكلة للقطاعات والإدارات التى لم تقم بعملها على أكمل وجه، حيث إن تقصيرها يعود بالضرر على المواطنين.

ووعد أبو حجر أبناء حى غرب شبرا الخيمة أنه خلال الأيام القادمة ستشهد شوارع وميادين شبرا الخيمة طفرة فى النظافة وإزالة الإشغالات وإخلاء الطروقات من الباعة الجائلين، وطالب من الجميع التعاون من أجل تقديم خدمة حقيقية للمواطنين.