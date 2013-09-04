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السلطات الصحية في سول: 7 آلاف و780 في كوريا الجنوبية مصابون بالإيدز

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السلطات الصحية في سول: 7 آلاف و780 في كوريا الجنوبية مصابون بالإيدز السلطات الصحية في سول: 7 آلاف و780 في كوريا الجنوبية مصابون بالإيدز

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن 7 آلاف و780 كوريا جنوبيا مصابون بفيرس "اتش آي في" المسبب لمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأوضح المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن 9 آلاف و410 مواطنين من كوريا جنوبيا تم تشخيص إصابتهم بالأيدز منذ عام 1985 وحتى عام 2012 توفي منهم 1622.

وأكد المركز أن العلاقات الجنسية كانت السبب في إصابة 868 كوريا جنوبيا العام الماضي بمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، منهم 808 إمرأة و60 رجلا، وأن 85 شخصا أجنبيا تم تشخيص إصابتهم بمرض الإيدز، إلا أن المركز لم يفصح عن جنسياتهم.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن عملية نقل الدم الملوث بفيروس "اتش آي في" المسبب لمرض الإيدز الذي يدمر خلايا في الجهاز المناعي، من الأسباب الرئيسية لانتشار مرض "الإيدز".

وأوضحت المنظمة أنه لا يوجد علاج لمرض الإيدز حاليا، إلا أن المتابعة الصحية المنتظمة تقلل من سرعة تقدم الفيروس في الجسم لدرجة تصل لحد وقف تقدمه.

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