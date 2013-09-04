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وفد من الجامعة العربية يغادر لبحث مراقبة انتخابات كردستان العراق

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وفد من الجامعة العربية يغادر لبحث مراقبة انتخابات كردستان العراق وفد من الجامعة العربية يغادر لبحث مراقبة انتخابات كردستان العراق

غادر القاهرة الأربعاء السفير علاء الدين الزهيرى مدير إدارة الانتخابات بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية متوجهاً إلى أربيل شمال العراق على رأس وفد فى زيارة تستغرق أربعة أيام فى إطار الإعداد لمراقبة انتخابات إقليم كردستان العراق.

صرح "الزهيرى" قبل مغادرته: سأوقع الخميس إتفاقية بين الجامعة العربية وإقليم كردستان العراق لمشاركة الجامعة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية التى تجرى بالإقليم 21 سبتمبر الحالى حيث سيتوجه وفد من الجامعة يضم 15 مراقباً إلى كردستان فى 19 سبتمبر الحالى للبدء فى مراقبة الإنتخابات وتشمل الاتفاقية توفير كل وسائل الراحة للمراقبين ومنحهم الحرية فى التنقل والمراقبة فى مختلف المناطق التى تشهد فيها الانتخابات.

وقال: تعد هذه المشاركة من الجامعة فى مراقبة الانتخابات الأولى منذ تشكيل إدارة جديدة للانتخابات بالجامعة العربية والذى حرص على تشكيلها الدكتور نبيل العربى أمين عام الجامعة قبل شهرين حيث تحتفظ الجامعة بخبرات فى مراقبة الانتخابات منذ عام 1997 ولعبت دورا كبيرا فى مراقبة العديد من الانتخابات فى الدول العربية.

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