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تفتيش ألمانى على رحلات لوفتهانزا بمطار القاهرة

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تفتيش ألمانى على رحلات لوفتهانزا بمطار القاهرة تفتيش ألمانى على رحلات لوفتهانزا بمطار القاهرة

يبدأ وفد أمنى ألمانى الجمعة فى التفتيش على إجراءات التأمين الخاصة برحلات الخطوط الألمانية لوفتهانزا بمطار القاهرة، للوقوف على مدى استعداد السلطات الأمنية لتأمين الطائرات والرحلات والركاب.

صرح سمير رمضان، مدير عام الأمن بالطيران المدنى: "استعد مطار القاهرة ووزارة الطيران المدنى جيدا للتفتيش الألمانى، والذى يشمل إجراءات تأمين الركاب منذ دخولهم إلى صالة السفر، وفحص حقائبهم قبل وزنها وشحنها، مع مواصلة تتبع الحقائب والركاب حتى صعودهم للطائرات التابعة للخطوط الألمانية".

وقال إن هذا التفتيش يأتى ضمن عمليات التفتيش التى تقوم بها إدارات الأمن الألمانية على رحلاتها، فى عدة دول، خاصة فى شمال أفريقيا، فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية خلال مايسمى بالربيع العربى.

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مصر 365