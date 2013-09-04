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ارتياح بين معلمى قنا بعد وقف لجنة اختيار القيادات التى تضم إخوانى

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ارتياح بين معلمى قنا بعد وقف لجنة اختيار القيادات التى تضم إخوانى ارتياح بين معلمى قنا بعد وقف لجنة اختيار القيادات التى تضم إخوانى

أعرب أعضاء نقابة المعلمين، ورابطة ائتلاف المعلمين بقنا، عن ارتياحهم بقرار وزير التربية والتعليم بوقف لجنة اختيار قيادات المعلمين بمديرية التربية والتعليم بقنا، والتى كانت تضم رجب عبد النظير، نقيب المعلمين بقنا، وعضو جماعة الإخوان، حيث لاقى هذا القرار ارتياحا بين جموع المعلمين الذين كانوا سوف يتشككون فى عمل هذه اللجنة بوجود أحد قيادات الإخوان بها.
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